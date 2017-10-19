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Молодой мотоциклист спровоцировал тройное ДТП в Пскове
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    Молодой мотоциклист спровоцировал тройное ДТП в Пскове

    12:39  19 Октября 2017
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    Молодой мотоциклист спровоцировал тройное ДТП в Пскове

    Псков, 19 октября. Тройное ДТП спровоцировал мотоциклист накануне в Пскове, никто серьезно не пострадал.

    По информации пресс-службы УГИБДД УМВД России по Псковской области, происшествие зарегистрировано у дома №7 на Рижском проспекте. Авария произошла во вторник, 18 октября, в половине восьмого вечера. 22-летний мотоциклист выбрал небезопасную скорость движения и допустил столкновение с легковым автомобилем марки Ford Focus, за рулем которого находилась 48-летняя женщина. Иномарка от удара протаранила Honda под управлением 50-летнего мужчины.

    Мотоциклист получил незначительные травмы и гематомы, госпитализация не понадобилась. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства тройного ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #псков
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