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Общество
Пермский суд приговорил наркокурьера из Литвы к 16 годам лишения свободы
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    Пермский суд приговорил наркокурьера из Литвы к 16 годам лишения свободы

    17:40  18 Октября 2017  /обновлено: 17:42  18 Октября 2017
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    Пермский суд приговорил наркокурьера из Литвы к 16 годам лишения свободы

    Псков, 18 октября. Житель Литвы приговорен к 16 годам лишения свободы по решению Пермского суда за перевозку наркотиков.

    По информации от пресс-атташе Псковского областного суда Юлии Пронь, 45-летний житель Литвы приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинениям по двум статьям — за незаконное перемещение через таможенную границу наркотического средства в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и покушение на незаконный сбыт наркотика.

    Следствие установило, что мужчина находился в Испании, где ему поступило предложение доставить в Россию партию наркотика и передать конкретному лицу за вознаграждение в размере двух тысяч евро. Он согласился, но на границе мужчину задержали. Следователи составили уголовное дело и передали его в Псковский областной суд, который 18 октября озвучил приговор в отношении гражданина Литвы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #псков
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