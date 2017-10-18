Пермский суд приговорил наркокурьера из Литвы к 16 годам лишения свободы

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Псков, 18 октября. Житель Литвы приговорен к 16 годам лишения свободы по решению Пермского суда за перевозку наркотиков.

По информации от пресс-атташе Псковского областного суда Юлии Пронь, 45-летний житель Литвы приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинениям по двум статьям — за незаконное перемещение через таможенную границу наркотического средства в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и покушение на незаконный сбыт наркотика.

Следствие установило, что мужчина находился в Испании, где ему поступило предложение доставить в Россию партию наркотика и передать конкретному лицу за вознаграждение в размере двух тысяч евро. Он согласился, но на границе мужчину задержали. Следователи составили уголовное дело и передали его в Псковский областной суд, который 18 октября озвучил приговор в отношении гражданина Литвы.