Уложенный в лужи асфальт на Ольгинском мосту в Пскове будет заменен

В Избранное

Псков, 18 октября. Асфальт, положенный на Ольгинском мосту вчера во время дождя, будет заменен по решению администрации Пскова.

Ремонт асфальта на Ольгинском мосту начался вчера, 17 октября, в девять часов утра, вместо запланированных десяти. Очевидцы ремонта в социальных сетях были возмущены тем, что асфальт рабочие закатывали в лужи. Данное сообщение получила представитель гордумы Анна Удовенко, которая пояснила, что работы начались задолго до начала осадков, но сделанный вчера под проливным дождем участок дороги будет заменен. Удовенко подчеркнула: