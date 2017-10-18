Уложенный в лужи асфальт на Ольгинском мосту в Пскове будет заменен
Псков, 18 октября. Асфальт, положенный на Ольгинском мосту вчера во время дождя, будет заменен по решению администрации Пскова.
Ремонт асфальта на Ольгинском мосту начался вчера, 17 октября, в девять часов утра, вместо запланированных десяти. Очевидцы ремонта в социальных сетях были возмущены тем, что асфальт рабочие закатывали в лужи. Данное сообщение получила представитель гордумы Анна Удовенко, которая пояснила, что работы начались задолго до начала осадков, но сделанный вчера под проливным дождем участок дороги будет заменен. Удовенко подчеркнула:
«Сегодня участок, который был сделан вчера, будет отфрезирован. В дальнейшем выполнена будет уже с соблюдением всех технологических условий процедура укладки асфальтового полотна».