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Таксист сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Пскове
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    Таксист сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Пскове

    11:30  18 Октября 2017  /обновлено: 11:31  18 Октября 2017
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    Таксист сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Пскове

    Псков, 18 октября. Женщина и трое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром в Пскове.

    Как сообщает инспектор по пропаганде безопасности движение городского ГИБДД Юлия Фёдорова, авария произошла сегодня, 18 октября, около 7.45 утра на улице Вокзальной. Женщина с тремя детьми в возрасте двенадцати, семи и пяти лет переходили дорогу по пешеходному переходу в соответствии с правилами дорожного движения. В этот момент такси двигалось со стороны автовокзала в сторону улицы Яна Фабрициуса, по второй полосе. Водитель автомобиля марки Lada не успел среагировать и допустил наезд на женщину с тремя детьми. Четверо пешеходов получили травмы различной степени и были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение.

    В настоящее время водитель такси проходит медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, был ли он в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП. Сотрудники правопорядка проводят проверку по факту аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #псков
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