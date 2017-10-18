Таксист сбил женщину с тремя детьми на пешеходном переходе в Пскове

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Псков, 18 октября. Женщина и трое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось сегодня утром в Пскове.

Как сообщает инспектор по пропаганде безопасности движение городского ГИБДД Юлия Фёдорова, авария произошла сегодня, 18 октября, около 7.45 утра на улице Вокзальной. Женщина с тремя детьми в возрасте двенадцати, семи и пяти лет переходили дорогу по пешеходному переходу в соответствии с правилами дорожного движения. В этот момент такси двигалось со стороны автовокзала в сторону улицы Яна Фабрициуса, по второй полосе. Водитель автомобиля марки Lada не успел среагировать и допустил наезд на женщину с тремя детьми. Четверо пешеходов получили травмы различной степени и были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время водитель такси проходит медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, был ли он в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП. Сотрудники правопорядка проводят проверку по факту аварии.