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Украина
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Политика
Врио губернатора Псковской области планирует приступить к работе 18 октября
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    Врио губернатора Псковской области планирует приступить к работе 18 октября

    21:37  17 Октября 2017
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    Врио губернатора Псковской области не вышел на работу

    Псков, 17 октября. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников еще не вышел на работу в администрации области, сообщают местные СМИ.

    Сообщается, что Михаил Ведерников планирует приступить к работе с 18 октября. Напомним, что он был назначен на пост врио губернатора Псковской области 12 октября. В пятницу Ведерников отбыл в Москву для проведения ряда встреч. Как уточняет «Псковская губерния», Ведерников при этом не подписал указ о передачи полномочий другому лицу. 

    Также сообщается, в первые дни этой недели предполагались встречи врио губернатора с представителями псковской политики.

    Автор: Дарья Смолина
    #псков #ведерников
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