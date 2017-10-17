Врио губернатора Псковской области планирует приступить к работе 18 октября

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Псков, 17 октября. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников еще не вышел на работу в администрации области, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что Михаил Ведерников планирует приступить к работе с 18 октября. Напомним, что он был назначен на пост врио губернатора Псковской области 12 октября. В пятницу Ведерников отбыл в Москву для проведения ряда встреч. Как уточняет «Псковская губерния», Ведерников при этом не подписал указ о передачи полномочий другому лицу.

Также сообщается, в первые дни этой недели предполагались встречи врио губернатора с представителями псковской политики.