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Украина
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Политика
Экс-губернатор Псковской области может войти в Совет Федерации
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    Экс-губернатор Псковской области может войти в Совет Федерации

    21:42  17 Октября 2017
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    Экс-губернатор Псковской области может войти в Совет Федерации

    Псков, 17 октября. Главу исполнительного комитета «Единой России» могут назначить в начале ноября – до съезда партии, сообщают СМИ.

    Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак может быть делегирован в Совет Федерации от Псковской области, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. 

    Напомним, что глава правительства Дмитрий Медведев назначил экс-главу Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия». Турчак, в свою очередь, поблагодарил Медведева за оказанное доверие. Кроме того, Турчак заверил, что готов работать в должности во время грядущих президентских выборов, назначенных на март 2018 года. 

    Автор: Дарья Смолина
    #псков #совет федерации
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