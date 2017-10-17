Экс-губернатор Псковской области может войти в Совет Федерации

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Псков, 17 октября. Главу исполнительного комитета «Единой России» могут назначить в начале ноября – до съезда партии, сообщают СМИ.

Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак может быть делегирован в Совет Федерации от Псковской области, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Напомним, что глава правительства Дмитрий Медведев назначил экс-главу Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия». Турчак, в свою очередь, поблагодарил Медведева за оказанное доверие. Кроме того, Турчак заверил, что готов работать в должности во время грядущих президентских выборов, назначенных на март 2018 года.