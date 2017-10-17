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В Пскове двух несовершеннолетних признали виновными в угоне автомобилей
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    В Пскове двух несовершеннолетних признали виновными в угоне автомобилей

    19:58  17 Октября 2017
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    В Пскове двух несовершеннолетних признали виновными в угоне автомобилей

    Псков, 17 октября. Псковский городской суд признал виновными двух несовершеннолетних, которые угнали несколько автомобилей, об этом сообщает пресс-служба СУ СУ России по Псковской области.

    Два молодых человека сбежали из учреждения социального обслуживания в августе 2016 года. Им удалось угнать автомобиль, который был припаркован во дворе одного дома, но, не справившись с управлением, несовершеннолетние врезались в столб и сбежали с места проишествия. Спустя время один из виновных угнал автомобиль, но он был задержан экипажем патрульной машины.

    В ходе расследования были собраны доказательства того, что юноши успели угнать еще три автомобиля и украсть аккумулятор у одной машины.

    Псковский городской суд приговорил одного юношу к двум годам лишения свободы условно, другому назначил наказание в виде 1 года 10 месяцев условно.

    Автор: Дарья Смолина
    #угон #псков
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