В Пскове двух несовершеннолетних признали виновными в угоне автомобилей

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Псков, 17 октября. Псковский городской суд признал виновными двух несовершеннолетних, которые угнали несколько автомобилей, об этом сообщает пресс-служба СУ СУ России по Псковской области.

Два молодых человека сбежали из учреждения социального обслуживания в августе 2016 года. Им удалось угнать автомобиль, который был припаркован во дворе одного дома, но, не справившись с управлением, несовершеннолетние врезались в столб и сбежали с места проишествия. Спустя время один из виновных угнал автомобиль, но он был задержан экипажем патрульной машины.

В ходе расследования были собраны доказательства того, что юноши успели угнать еще три автомобиля и украсть аккумулятор у одной машины.

Псковский городской суд приговорил одного юношу к двум годам лишения свободы условно, другому назначил наказание в виде 1 года 10 месяцев условно.