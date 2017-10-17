Авария под Псковом унесла жизнь одного человека

В Избранное

Псков, 17 октября. Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Псковом утром 17 октября, сообщают местные СМИ.

Компания «Стрижи» занимается пассажирской перевозкой из Санкт-Петербурга в Псков и наоборот. Столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем произошло на 277 км федеральной автодороге Р-23.

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Renault, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с микроавтобусом. Как сообщает ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации аварии были использованы три единицы техники и задействованы девять человек.

Погиб один человек, находившийся в иномарке, информация о пострадавших уточняется.



