Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Премьер-министр Ирака заявил об окончании референдума о независимости Курдистана
Происшествия
Авария под Псковом унесла жизнь одного человека
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Авария под Псковом унесла жизнь одного человека

    23:14  17 Октября 2017
    50

    Авария под Псковом унесла жизнь одного человека

    Псков, 17 октября. Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Псковом утром 17 октября, сообщают местные СМИ.

    Компания «Стрижи» занимается пассажирской перевозкой из Санкт-Петербурга в Псков и наоборот. Столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем произошло на 277 км федеральной автодороге Р-23.

    По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Renault, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с микроавтобусом. Как сообщает ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации аварии были использованы три единицы техники и задействованы девять человек.

    Погиб один человек, находившийся в иномарке, информация о пострадавших уточняется.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #дтп #псков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 2617

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        1298

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81052

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67780

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82746
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        2621
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        2761
        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32   17 Октября 2017
        1298
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        11944