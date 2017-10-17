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Жителя Псковской области обвинили в избиении сотрудника ДПС
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    Жителя Псковской области обвинили в избиении сотрудника ДПС

    14:55  17 Октября 2017
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    Житель Псковской области обвинен в избиении сотрудника ДПС

    Псков, 17 октября. 24-летний мужчина может понести наказание за применение насилия в отношении представителя власти, сообщают местные СМИ.

    «Псковская лента новостей» сообщает, что в конце сентября сотрудники ДПС доставили молодого человека в дежурную часть за то, что он совершил административное правонарушение. Ему сообщили, что за данное правонарушение предусмотрен административный арест, однако мужчина отказался сидеть в помещении для задержанных лиц и ударил сотрудника.

    Сообщается, что мужчину обвиняют в причинении насилия, которое не опасно для здоровья и жизни человека, в отношении представителя власти при исполнении.

     

    Автор: Дарья Смолина
    #дпс #псков #административное правонарушение
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