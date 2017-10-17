Пять легковушек столкнулись у «Акваполиса» в Пскове
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Псков, 17 октября. Пять легковых автомобилей столкнулись около псковского торгового центра «Акваполис», сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.
Машины ехали по улице Юбилейная в сторону моста Александра Невского. Как сообщают очевидцы, один автомобиль получил серьезные повреждения.
Звонок в экстренные службы поступил в 21.23 16 октября. Для ликвидации аварии привлекли одну единицу техники и трех человек. Информация о пострадавших уточняется.