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Недавно вернувшийся из тюрьмы мужчина ограбил своего знакомого в Пскове
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    Недавно вернувшийся из тюрьмы мужчина ограбил своего знакомого в Пскове

    20:58  16 Октября 2017
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    Недавно вернувшийся из тюрьмы мужчина ограбил своего знакомого в Пскове

    Псков, 16 октября. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении разбойного нападения на своего знакомого. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Псковской области.

    Следователи предполагают, что вечером 14 октября 33-летний мужчина ударил своего знакомого бутылкой по голове и забрал у него золотую цепочку с крестиком, перстень, а также мобильный телефон. После чего покинул место происшествия.

    Похищенные вещи подозреваемый успел сдать в ломбард.

    Сотрудники полиции быстро нашли подозреваемого, который недавно вернулся из мест лишения свободы.

    На данный момент возбуждено уголовное дело.

     

     

    Автор: Дарья Смолина
    #ограбление #псков
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