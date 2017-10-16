Недавно вернувшийся из тюрьмы мужчина ограбил своего знакомого в Пскове
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Псков, 16 октября. Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении разбойного нападения на своего знакомого. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Псковской области.
Следователи предполагают, что вечером 14 октября 33-летний мужчина ударил своего знакомого бутылкой по голове и забрал у него золотую цепочку с крестиком, перстень, а также мобильный телефон. После чего покинул место происшествия.
Похищенные вещи подозреваемый успел сдать в ломбард.
Сотрудники полиции быстро нашли подозреваемого, который недавно вернулся из мест лишения свободы.
На данный момент возбуждено уголовное дело.