В Пскове конкурс на должность главы администрации не состоялся
Псков, 16 октября. Конкурс на должность главы администрации Пскова признали несостоявшимся, сообщает пресс-служба администрации.
Заявки на конкурс подали пять человек: Игорь Калашников, Вадим Петрухин, Иван Мешков, Сергей Федоров и Андрей Горюнов. Однако четверо из них решили отозвать свои заявки.
Один из претендентов, Иван Мешков, заявил, что хочет взять паузу для доработки своей программы, так как в связи с новыми обстоятельствами, есть потребность усовершенствовать ее.
Как сообщает пресс-служба администрации города, будет объявлен новый конкурс, и те, кто отозвал свои заявки, смогут подать их вновь.
На данный момент главой администрации Пскова является Игорь Калашников. Он занимает данный пост с июля 2013 года.