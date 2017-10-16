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В Пскове конкурс на должность главы администрации не состоялся
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    В Пскове конкурс на должность главы администрации не состоялся

    17:57  16 Октября 2017
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    Глава администрации Пскова по-прежнему Калашников

    Псков, 16 октября. Конкурс на должность главы администрации Пскова признали несостоявшимся, сообщает пресс-служба администрации.

    Заявки на конкурс подали пять человек: Игорь Калашников, Вадим Петрухин, Иван Мешков, Сергей Федоров и Андрей Горюнов. Однако четверо из них решили отозвать свои заявки.

    Один из претендентов, Иван Мешков, заявил, что хочет взять паузу для доработки своей программы, так как в связи с новыми обстоятельствами, есть потребность усовершенствовать ее.

    Как сообщает пресс-служба администрации города, будет объявлен новый конкурс, и те, кто отозвал свои заявки, смогут подать их вновь.

    На данный момент главой администрации Пскова является Игорь Калашников. Он занимает данный пост с июля 2013 года.

    Автор: Дарья Смолина
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