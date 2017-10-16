В Пскове конкурс на должность главы администрации не состоялся

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Псков, 16 октября. Конкурс на должность главы администрации Пскова признали несостоявшимся, сообщает пресс-служба администрации.

Заявки на конкурс подали пять человек: Игорь Калашников, Вадим Петрухин, Иван Мешков, Сергей Федоров и Андрей Горюнов. Однако четверо из них решили отозвать свои заявки.

Один из претендентов, Иван Мешков, заявил, что хочет взять паузу для доработки своей программы, так как в связи с новыми обстоятельствами, есть потребность усовершенствовать ее.

Как сообщает пресс-служба администрации города, будет объявлен новый конкурс, и те, кто отозвал свои заявки, смогут подать их вновь.

На данный момент главой администрации Пскова является Игорь Калашников. Он занимает данный пост с июля 2013 года.