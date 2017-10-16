Сгорел псковский отдел ритуальных услуг

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Псков, 16 октября. Информация о возгорании псковского павильона поступила вечером 15 октября, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Павильон, расположенный на ул. Родниковая, был охвачен огнем около 22.25. Оказалось, что горит отдел ритуальных услуг. Сообщается, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов. Для тушения пожара были задействованы две пожарные машины и шесть спасателей.

На данный момент устанавливается информация о владельце павильона. Напомним, что в мужчина погиб при пожаре в Пскове 14 октября.