Штормовое предупреждение объявлено на юге Псковской области

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Псков, 15 октября. Штормовой ветер ожидается на юге Псковской области сегодня на протяжении всего дня.

По сообщению регионального ГУ МЧС России, штормовое предупреждение объявлено в южной части Псковской области сегодня, 15 октября. В течение всего дня на территории ожидаются сильные порывы северо-западного ветра, достигающие 15-17 метров в секунду.

Напомним, чрезвычайное происшествие произошло вчера в Опочецком районе Псковской области, загорелся один из жилых домов. Спасатели быстро ликвидировали пожар, после того как вошли в дом, обнаружили труп мужчины. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность во время курения.