Мужчина погиб при пожаре в Псковской области

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Псков, 15 октября. Мужчина погиб во время пожара, случившегося вчера в Опочецком районе Псковской области.

По сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Псковской области, возгорание произошло в деревне Тоболино около 12.40 в субботу, 14 октября. Сотрудники службы МЧС после полученного сообщения о происшествии в жилом помещении незамедлительно выехали на место пожара. Пожарные ликвидировали возгорание. После чего спасатели зашли в дом и обнаружили тело человека. Им оказался 50-летний мужчина, который во время пожара находился в доме.

По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность во время курения.

Пожар в жилом доме произошел накануне в Качканре в Екатеринбургской области. Трупы двух мужчин были обнаружены спасателями после ликвидации возгорания.