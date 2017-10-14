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Вице-губернатор Псковской области Жаворонков переходит в исполком «Единой России»
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    Вице-губернатор Псковской области Жаворонков переходит в исполком «Единой России»

    20:21  14 Октября 2017
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    Вице-губернатор Псковской области Жаворонков переходит в исполком «Единой России»

    Псков, 14 октября. Вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков займет пост в исполнительном комитете партии «Единая Россия».

    Как сообщают местные СМИ, вице-губернатор Псковской области, начальник аппарата администрации региона Максим Жаворонков займет пост первого заместителя главы исполкома партии «Единая Россия». В его обязанности будет входить решение юридических и организационных вопросов.

    Напомним, новый губернатор Новгородской области Андрей Никитин вступил в должность в субботу на церемонии в областной филармонии. Досрочные выборы главы Новгородской области прошли 10 сентября, Никитин в качестве кандидата от партии «Единая Россия» набрал почти 68% голосов избирателей.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #псков
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