Вице-губернатор Псковской области Жаворонков переходит в исполком «Единой России»

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Псков, 14 октября. Вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков займет пост в исполнительном комитете партии «Единая Россия».

Как сообщают местные СМИ, вице-губернатор Псковской области, начальник аппарата администрации региона Максим Жаворонков займет пост первого заместителя главы исполкома партии «Единая Россия». В его обязанности будет входить решение юридических и организационных вопросов.

Напомним, новый губернатор Новгородской области Андрей Никитин вступил в должность в субботу на церемонии в областной филармонии. Досрочные выборы главы Новгородской области прошли 10 сентября, Никитин в качестве кандидата от партии «Единая Россия» набрал почти 68% голосов избирателей.