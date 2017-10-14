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Пьяный лихач на BMW врезался в столб, уходя от погони в Пскове
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    Пьяный лихач на BMW врезался в столб, уходя от погони в Пскове

    19:10  14 Октября 2017  /обновлено: 20:03  14 Октября 2017
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    Пьяный лихач на BMW врезался в столб, уходя от погони в Перми

    Псков, 14 октября. Пьяный водитель за рулем иномарки протаранил опору ЛЭП в попытке уйти от погони полицейских 14 октября в Пскове.

    По информации регионального МВД, местные жители сегодня сообщили в дежурную часть о неадекватном водителе, который рассекает на автомобиле марки BMW по улице Завеличья. Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобиль мужчины на улице Максима Горького. На требования сотрудников Госавтоинспекции остановиться он не реагировал. Водителя удалось задержать только после того, как он протаранил опору ЛЭП.

    Установлено, что мужчина находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время полиция проводит проверку.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #погоня #псков #форсаж
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