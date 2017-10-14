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Происшествия
Тройное ДТП произошло в Псковской области, пострадала 14-летняя девочка
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    Тройное ДТП произошло в Псковской области, пострадала 14-летняя девочка

    11:11  14 Октября 2017  /обновлено: 11:14  14 Октября 2017
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    Тройное ДТП произошло в Псковской области, пострадала 14-летняя девочка

    Псков, 14 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на Ленинградском шоссе в Псковской области: юная пассажирка легкового авто получила травмы.

    По сообщению пресс-службы УМВД России по Псковской области, тройное ДТП произошло в четверг, 12 октября на трассе «Санкт-Петербург — Невель» на Ленинградском шоссе. По предварительным данным известно, что автомобиль марки Hyundai Santa Fe, за рулем которого находился пожилой мужчина, допустил столкновение с впереди ищущим автомобилем Nexia. В свою очередь, 42-летний водитель Daewoo допустил наезд на автомобиль отечественной марки «ГАЗ-330232».

    Юная пассажирка Daewoo получила незначительные травмы и ушибы, сотрудники скорой помощи сообщили, что госпитализация 14-летней девочки не требуется. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #псков
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