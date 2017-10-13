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Житель Пскова подозревается в убийстве отца
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    Житель Пскова подозревается в убийстве отца

    11:58  13 Октября 2017
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    Житель Пскова подозревается в убийстве отца

    Псков, 13 октября. Правоохранительные органы Пскова накануне в квартире обнаружили тело 59-летнего мужчины с ранением в области грудной клетки, сообщили в региональном СУ СКР. 

    Псковские криминалисты 12 октября после тщательного осмотра места инцидента выявили капли вещества, похожего на кровь, вероятно принадлежащую погибшему мужчине. По предварительным данным, человек скончался от ножевого ранения. Силовики возбудили уголовное дело об убийстве.

    Следователи не исключают, что к гибели 59-летнего мужчины может быть причастен его 36-летний сын, с которым у ранее произошел конфликт. Правоохранительные органы работают на месте происшествия, занимаются сбором улик.

    Автор: Ирина Селезнева
    #убийство #псков
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