Общественники проверили жалобу молодой мамы из псковского роддома

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Псков, 12 октября. Пресс-служба администрации Псковской области сообщила, что жалоба одной из рожениц повлекла за собой проверку Псковского родильного дома.

Сообщается, что женщина опубликовала в социальных сетях жалобу на грубое отношение медиков к роженицам.

В среду в роддом прибыли с проверкой члены Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации.

Общественники прошли по отделениям родильного дома, пообщались с сотрудниками и пациентками.

В рамках визита члены Общественного совета также задали вопросы главному врачу медучреждения Сергею Сукманюку. По его словам, в настоящее время проверку изложенных фактов проводит Государственный комитет по здравоохранению и фармации.

Ранее Газета.ру сообщала, что мальчик весом почти 5,7 килограмма и ростом 60 сантиметров появился на свет в роддоме горбольницы в Новосибирске.