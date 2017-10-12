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Общество
Общественники проверили жалобу молодой мамы из псковского роддома
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    Общественники проверили жалобу молодой мамы из псковского роддома

    3:31  12 Октября 2017
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    Общественники проверили жалобу молодой мамы из псковского роддома

    Псков, 12 октября. Пресс-служба администрации Псковской области сообщила, что жалоба одной из рожениц повлекла за собой проверку Псковского родильного дома.

    Сообщается, что женщина опубликовала в социальных сетях жалобу на грубое отношение медиков к роженицам.

    В среду в роддом прибыли с проверкой члены Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации.Общественники проверили жалобу молодой мамы из псковского роддома

    Общественники прошли по отделениям родильного дома, пообщались с сотрудниками и пациентками.

    В рамках визита члены Общественного совета также задали вопросы главному врачу медучреждения Сергею Сукманюку. По его словам, в настоящее время проверку изложенных фактов проводит Государственный комитет по здравоохранению и фармации.

    Ранее Газета.ру сообщала, что мальчик весом почти 5,7 килограмма и ростом 60 сантиметров появился на свет в роддоме горбольницы в Новосибирске.

    Автор: Ирина Новикова
    #псков #роддом #общественный комитет
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