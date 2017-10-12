Жители Псковской области стали меньше болеть туберкулезом

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Псков, 12 октября. Главный врач псковского Противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин сообщил, что в регионе постепенно снижается заболеваемость туберкулезом.

По словам Богатина, согласно данным статистики, за 9 месяцев 2017 года заболеваемость туберкулезом уменьшилась на 4%. Также уменьшается и смертность от этого опасного заболевания, она сократилась на 1,5-2%.

Тем не менее, специалист отметил, что если человек 2-3 недели страдает от сильного кашля, то ему стоит обратиться к врачу и сделать флюорографию.

Он подчеркнул, что флюорография в тубдиспансере делается бесплатно и для этого даже не требуется медицинский полис.

Ранее Газета.ру сообщала, что уровень смертности от туберкулеза в Подмосковье снизился на 35% в 2017 году по сравнению с 2016 годом.