Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пятеро жителей Читы задержаны после уличной перестрелки
Общество
Жители Псковской области стали меньше болеть туберкулезом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители Псковской области стали меньше болеть туберкулезом

    3:14  12 Октября 2017
    39

    Жители Псковской области стали меньше болеть туберкулезом

    Псков, 12 октября. Главный врач псковского Противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин сообщил, что в регионе постепенно снижается заболеваемость туберкулезом.

    По словам Богатина, согласно данным статистики, за 9 месяцев 2017 года заболеваемость туберкулезом уменьшилась на 4%. Также уменьшается и смертность от этого опасного заболевания, она сократилась на 1,5-2%.

    Тем не менее, специалист отметил, что если человек 2-3 недели страдает от сильного кашля, то ему стоит обратиться к врачу и сделать флюорографию.

    Он подчеркнул, что флюорография в тубдиспансере делается бесплатно и для этого даже не требуется медицинский полис.

    Ранее Газета.ру сообщала, что уровень смертности от туберкулеза в Подмосковье снизился на 35% в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

    Автор: Ирина Новикова
    #туберкулез #псковская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 14878

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23874

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6130

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53593

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        94079
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        Россия требует от США вернуть флаги РФ на дипобъекты в Сан-Франциско

        23:04   11 Октября 2017
        278
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        14904
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13437
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1689