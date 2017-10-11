Пьяный мужчина угрожал убийством пенсионерке в Пскове

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Псков, 11 октября. Пьяный житель Пскова, который угрожал пенсионерке ножом, задержан полицией.

Как сообщает пресс-служба ведомства Росгвардии, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сигнал тревоги из дома, который расположен по улице Советской Армии. Сотрудники правоохранительных органов на месте инцидента задержали 46-летнего мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал 64-летней женщине убийством. В руках он держал нож.

В настоящее время мужчина находится в отделении полиции.

Напомним, уголовное дело заведено на мужчину, который после убийства своего отца в состоянии алкогольного опьянения бегал обнаженным по улицам Октябрьска в Самарской области.