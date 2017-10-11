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Общество
Мужчина устроил пальбу по автомобилю жителя Мурманской области
Происшествия
Водитель автомобиля сбил пешехода на обочине и скрылся с места аварии в Псковской области
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    Водитель автомобиля сбил пешехода на обочине и скрылся с места аварии в Псковской области

    13:53  11 Октября 2017
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    Водитель автомобиля сбил пешехода на обочине и скрылся с места аварии в Псковской области

    Псков, 11 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось два дня назад в Псковской области: водитель скрылся с места аварии.

    По информации пресс-службы УМВД России, авария произошла вечером 9 октября около 19:00 на улице Мотористов в Великих Луках. Автомобиль «ВАЗ-2105» или «ВАЗ-2107», за рулем которого был неустановленный на данный момент водитель, совершил наезд на 37-летнего мужчину, который шел вдоль дороги. Известно, что автомобиль виновника происшествия был темно-синего цвета.

    Водитель не стал помогать потерпевшему пешеходу и скрылся с места аварии. Мужчина самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев произошедшего ДТП и устанавливают личность водителя.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #псков
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