Водитель автомобиля сбил пешехода на обочине и скрылся с места аварии в Псковской области

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Псков, 11 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось два дня назад в Псковской области: водитель скрылся с места аварии.

По информации пресс-службы УМВД России, авария произошла вечером 9 октября около 19:00 на улице Мотористов в Великих Луках. Автомобиль «ВАЗ-2105» или «ВАЗ-2107», за рулем которого был неустановленный на данный момент водитель, совершил наезд на 37-летнего мужчину, который шел вдоль дороги. Известно, что автомобиль виновника происшествия был темно-синего цвета.

Водитель не стал помогать потерпевшему пешеходу и скрылся с места аварии. Мужчина самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев произошедшего ДТП и устанавливают личность водителя.