Две пассажирки автобуса были госпитализированы после аварии в Пскове

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Псков, 11 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 октября днем в Пскове.

Автомобильная авария случилась вчера, 10 октября, в 14.30 на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Труда. Автомобиль марки Reno Logan допустил столкновение с пассажирским автобусом «Лиаз», принадлежащим ГППО «Псковпассажиравтотранс», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Автобус выполнял свой маршрут, в нем находилось 15 пассажиров. Две женщины получили травмы различной степени и незамедлительно были госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным известно, что водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу, выезжая на улицу Труда.

На данный момент сотрудники правопорядка проводят проверку по факту случившейся аварии, выясняют все обстоятельства и причины ДТП. После проверки будет вынесено процессуальное решение.