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Полиция разыскивает водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе в Пскове
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    Полиция разыскивает водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе в Пскове

    10:14  10 Октября 2017
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    Полиция разыскивает водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе в Пскове

    Псков, 10 октября. Молодая девушка попала под колеса автомобиля вчера в Пскове.

    Как сообщает ГИБДД УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 октября около 7.51 утра на Юбилейной улице около дома №51. Водитель автомобиля марки Mitsubishi Lancer допустил наезд на 15-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу согласно правилам дорожного движения. Пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью в медицинское учреждение.

    Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП. Известно, что он был за рулем машины синего цвета с разбитым лобовым стеклом.

    На данный момент сотрудники Госавтоинспекции разыскивают скрывшегося с места аварии водителя.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #псков #пешеход
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