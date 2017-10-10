Полиция разыскивает водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе в Пскове

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Псков, 10 октября. Молодая девушка попала под колеса автомобиля вчера в Пскове.

Как сообщает ГИБДД УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 октября около 7.51 утра на Юбилейной улице около дома №51. Водитель автомобиля марки Mitsubishi Lancer допустил наезд на 15-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу согласно правилам дорожного движения. Пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью в медицинское учреждение.

Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП. Известно, что он был за рулем машины синего цвета с разбитым лобовым стеклом.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции разыскивают скрывшегося с места аварии водителя.