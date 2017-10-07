Активисты «Трезвой России» выступили в Перми за запрет продажи алкоголя до 21 года

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Псков, 7 октября. Акция в рамках Федерального проекта «Трезвая Россия» прошла в Псковской области 7 октября.

Мероприятие, в котором участвовало около 30 человек, состоялось на Октябрьской площади возле памятника княгине Ольге. Цель акции — ограничение продажи алкоголя лицам до 21 года.

Участники акции в течение дня интересовались у жителей города, нужно ли повышать минимальный возраст продажи алкоголя на три года.

Глава региона Андрей Турчак на заседании, которое состоялось 12 сентября, одобрил инициативу повышения минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.