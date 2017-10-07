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Приставы Псковской области взыскали с местного жителя долг в размере 413 тысяч рублей
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    Приставы Псковской области взыскали с местного жителя долг в размере 413 тысяч рублей

    19:19  7 Октября 2017  /обновлено: 19:21  07 Октября 2017
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    Приставы Псковской области взыскали с местного жителя долг в размере 413 тысяч рублей

    Псков, 7 октября. Житель Псковской области заплатил штраф в размере 413 тысяч рублей для того, чтобы снять аресты со своих банковских счетов.

    По информации региональной пресс-службы Управления ФССП, житель Острова заплатил долг для того, чтобы судебные приставы сняли запреты.

    Мужчина задолжал Комитету по управлению муниципальным имуществом около 413 тысяч рублей. Данная сумма по решению судебных приставов была взыскана с его банковских счетов. Кроме этого, был наложен запрет на продажу движимого имущества. Мужчина 5 октября выплатил всю сумму долга, после чего все счета были разблокированы, а запреты сняты.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #долг #псков
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