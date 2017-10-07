Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Сурков и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе на встрече в Белграде
Общество
Полиция наведалась с «Букетом» в клубы Пскова и составила 200 протоколов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полиция наведалась с «Букетом» в клубы Пскова и составила 200 протоколов

    16:48  7 Октября 2017
    68

    Полиция наведалась с «Букетом» в клубы Пскова и составила 200 протоколов

    Псков, 7 октября. Сотрудники полиции проверяли места массового пребывания жителей Пскова в минувшую пятницу.

    По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, представители органов правопорядка 6 октября провели оперативно-профилактическую операцию «Букет». Сотрудники в ходе проверки мест массового пребывания граждан выявили три преступления. Кроме этого, три преступления, совершенных ранее, были раскрыты.

    Около 200 административных протоколов было составлено в течение суток. Сотрудники полиции посетили  по месту жительства 63 человек, находящихся под административным надзором. Служба ГИБДД зафиксировала три инцидента управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #полиция #псков #букет
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 302

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        41705

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        87970

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107706

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30095
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        541
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        1148
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        302
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40485