Полиция наведалась с «Букетом» в клубы Пскова и составила 200 протоколов

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Псков, 7 октября. Сотрудники полиции проверяли места массового пребывания жителей Пскова в минувшую пятницу.

По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, представители органов правопорядка 6 октября провели оперативно-профилактическую операцию «Букет». Сотрудники в ходе проверки мест массового пребывания граждан выявили три преступления. Кроме этого, три преступления, совершенных ранее, были раскрыты.

Около 200 административных протоколов было составлено в течение суток. Сотрудники полиции посетили по месту жительства 63 человек, находящихся под административным надзором. Служба ГИБДД зафиксировала три инцидента управления транспортным средством в нетрезвом состоянии.