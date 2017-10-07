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Псков, 7 октября. Два легковых автомобиля столкнулись в Псковской области утром 6 октября.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 6 октября около 7:00 утра в Гдовском районе.

Два легковых автомобиля столкнулись на 86-ом километре дороги по направлению Псков – Гдов. Информации о пострадавших на данный момент нет. Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия были задействованы три человека и одна единица техники.

Напомним, что ДТП с участием двух легковых автомобилей случилось в Мурманской области.