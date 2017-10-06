Автолюбитель без водительских прав сбил жительницу Пскова на пешеходном переходе

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Псков, 6 октября. Псковичка, переходившая дорогу по пешеходному переходу на красный свет, попала под колеса автомобиля 5 октября.

Авария произошла около 11.35 на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Максима Горького в Пскове. Автомобиль марки Toyota Corolla, за рулем которого был 26-летний водитель, сбил 56-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, водитель поворачивал на перекрестке на зеленый свет. В аварии женщина получила травмы и ссадины, она была доставлена в медицинское учреждение.

Вскоре сотрудники полиции выяснили, что у мужчины нет водительского удостоверения, следовательно, и он не имел права садиться за руль транспортного средства.