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Общество
Полиция получила сообщения о минировании более 50 объектов в Москве
Происшествия
Автолюбитель без водительских прав сбил жительницу Пскова на пешеходном переходе
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    Автолюбитель без водительских прав сбил жительницу Пскова на пешеходном переходе

    13:41  6 Октября 2017
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    Автолюбитель без водительских прав сбил жительницу Пскова на пешеходном переходе

    Псков, 6 октября. Псковичка, переходившая дорогу по пешеходному переходу на красный свет, попала под колеса автомобиля 5 октября.

    Авария произошла около 11.35 на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Максима Горького в Пскове. Автомобиль марки Toyota Corolla, за рулем которого был 26-летний водитель, сбил 56-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, водитель поворачивал на перекрестке на зеленый свет. В аварии женщина получила травмы и ссадины, она была доставлена в медицинское учреждение.

    Вскоре сотрудники полиции выяснили, что у мужчины нет водительского удостоверения, следовательно, и он не имел права садиться за руль транспортного средства.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #авария #псков #пешеход
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