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Пианист-виртуоз Денис Мацуев откроет фестиваль Crescendo в Пскове
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    Пианист-виртуоз Денис Мацуев откроет фестиваль Crescendo в Пскове

    14:20  5 Октября 2017
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    Пианист-виртуоз Денис Мацуев откроет фестиваль Crescendo в Пскове

    Псков, 5 октября. Знаменитый российский пианист-виртуоз Денис Мацуев отроет тринадцатый музыкальный фестиваль Crescendo в Пскове. Об этом в четверг заявили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

    Пианист-виртуоз Денис Мацуев откроет фестиваль Crescendo в Пскове

    5 октября в 19.00 состоится симфонический гала-концерт в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра. Мацуев будет одним из солистов, наряду с пианистом Елисеем Мысиным, пианистом Сандро Небиеридзе, скрипачкой Александрой Конуновой и флейтисткой Екатериной Корнишиной. 6 октября в 19.00 состоится джазовое шоу «Классика и джаз», в котором также примет участие Мацуев.

    Автор: Геннадий Плющев
    #концерт #псков #фестиваль #мацуев #crescendo
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