Пианист-виртуоз Денис Мацуев откроет фестиваль Crescendo в Пскове

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Псков, 5 октября. Знаменитый российский пианист-виртуоз Денис Мацуев отроет тринадцатый музыкальный фестиваль Crescendo в Пскове. Об этом в четверг заявили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

5 октября в 19.00 состоится симфонический гала-концерт в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра. Мацуев будет одним из солистов, наряду с пианистом Елисеем Мысиным, пианистом Сандро Небиеридзе, скрипачкой Александрой Конуновой и флейтисткой Екатериной Корнишиной. 6 октября в 19.00 состоится джазовое шоу «Классика и джаз», в котором также примет участие Мацуев.