В Избранное

Псков, 3 октября. Две жительницы Пскова попали под колеса автомобилей 2 октября.

По информации пресс-службы областного УГИБДД, первый инцидент произошел на перекрестке улиц Труда и Звездной. Автомобиль «Мерседес Бенц», за рулем которого был 29-летний водитель, наехал на пешехода. 54-летняя женщина переходила дорогу на красный свет светофора. В результате происшествия, она была доставлена в медицинское учреждение для диагностирования полученных травм.

Неустановленный водитель при движении задним ходом сбил 48-летнюю женщину на дворовой территории у дома № 5а по улице Ижорского Батальона. Пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью в травматологическое отделение.