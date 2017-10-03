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Спорт
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Происшествия
Две жительницы Пскова попали под колеса автомобилей
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    Две жительницы Пскова попали под колеса автомобилей

    12:09  3 Октября 2017
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    Две жительницы Пскова попали под колеса автомобилей

    Псков, 3 октября. Две жительницы Пскова попали под колеса автомобилей 2 октября.

    По информации пресс-службы областного УГИБДД, первый инцидент произошел на перекрестке улиц Труда и Звездной. Автомобиль «Мерседес Бенц», за рулем которого был 29-летний водитель, наехал на пешехода. 54-летняя женщина переходила дорогу на красный свет светофора. В результате происшествия, она была доставлена в медицинское учреждение для диагностирования полученных травм.

    Неустановленный водитель при движении задним ходом сбил 48-летнюю женщину на дворовой территории у дома № 5а по улице Ижорского Батальона. Пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью в травматологическое отделение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #псков #пешеход
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