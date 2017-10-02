Росгвардия задержала в Пскове постояльца соцучреждения с боеприпасами

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Псков, 2 октября. Боеприпасы были найдены в одном из помещений социального учреждения в Пскове на Луговой улице.

По информации пресс-службы вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области, экипаж группы задержания получил сигнал тревоги из социального учреждения на улице Луговой.

На место незамедлительно выехала инженерно-техническая группа ОМОН. В ходе проверки было выяснено, что воспитанник детского дома незаконно хранил 19 патронов времен Великой отечественной войны. Также у молодого человека было обнаружено 7 выстрелов для подствольного гранатомета.

Опасные предметы были изъяты. Сотрудники полиции будут проводить разбирательства по факту незаконного хранения боеприпасов.