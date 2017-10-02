Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Минфин Самарской области возглавил Андрей Прямилов
Общество
Уголовное дело могут завести на бомжа за избиение мужчины в Пскове
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Уголовное дело могут завести на бомжа за избиение мужчины в Пскове

    19:01  2 Октября 2017
    60

    Уголовное дело могут завести на бомжа за избиение мужчины в Пскове

    Псков, 2 октября. Мужчина без постоянного места жительства в ходе конфликта избил 46-летнего псковича.

    По информации пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудники полиции задержали 29-летнего бомжа, который избил жителя города в ходе конфликта. Инцидент произошел на улице Кузнецкой.

    Наряд группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии незамедлительно прибыл на место происшествия. Мужчину без определенного места жительства задержали, а пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.  

    На данный момент проводится проверка, в результате которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #псков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 1592

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106622

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29789

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44001

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25072
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        Кремль раскрыл содержание телеграммы Путина с соболезнованиями Трампу

        19:48   2 Октября 2017
        53
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        1592
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        570
        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        13:45   2 Октября 2017
        5380