Уголовное дело могут завести на бомжа за избиение мужчины в Пскове

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Псков, 2 октября. Мужчина без постоянного места жительства в ходе конфликта избил 46-летнего псковича.

По информации пресс-службы отдела Росгвардии по Псковской области, сотрудники полиции задержали 29-летнего бомжа, который избил жителя города в ходе конфликта. Инцидент произошел на улице Кузнецкой.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии незамедлительно прибыл на место происшествия. Мужчину без определенного места жительства задержали, а пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

На данный момент проводится проверка, в результате которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.