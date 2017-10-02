Жительница Пскова задолжала по алиментам своим сыновьям около 500 тысяч рублей

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Псков, 2 октября. Местная жительница Пскова накопила долг в размере 485 тысяч рублей в результате неуплаты средств на содержание несовершеннолетних детей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Псковской области, 40-летняя местная жительница не платит алименты на содержание сыновей 2002 и 2004 года рождения, тем самым нарушая решение суда, вынесенное в прошлом году.

В 2106 году женщина привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание детей. Суд назначил ей наказание в виде 70 часов общественных работ. В результате должница не трудоустроилась и не выплатила деньги своим детям. На сегодняшний день долг составляет около 500 тысяч рублей.

По факту преступления на женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Наказание предусматривает исправительные работы или лишение свободы на срок до одного года.