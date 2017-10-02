Водитель УАЗ врезался в дерево и погиб в Псковской области

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Псков, 2 октября. Водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не справился с управлением и врезался в дерево, в результате ДТП мужчина скончался.

Авария произошла 1 октября в Плюсском районе в 22.00 на 190 км автодороги Санкт-Петербург — Невель.

По сообщению пресс-службы УГИБДД Псковской области, водитель автомобиля УАЗ «Патриот» выбрал небезопасную для передвижения по трассе скорость и съехал в левый кювет по ходу движения, после чего наехал на дерево. 44-летний мужчина погиб на месте до приезда Скорой помощи.