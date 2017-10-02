Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Суд обязал Навального удалить из блога материал о бизнесмене Михайлове
Происшествия
Водитель УАЗ врезался в дерево и погиб в Псковской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель УАЗ врезался в дерево и погиб в Псковской области

    11:27  2 Октября 2017
    52

    Водитель УАЗ врезался в дерево и погиб в Псковской области

    Псков, 2 октября. Водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не справился с управлением и врезался в дерево, в результате ДТП мужчина скончался.

    Авария произошла 1 октября в Плюсском районе в 22.00 на 190 км автодороги Санкт-Петербург — Невель.

    По сообщению пресс-службы УГИБДД Псковской области, водитель автомобиля УАЗ «Патриот» выбрал небезопасную для передвижения по трассе скорость и съехал в левый кювет по ходу движения, после чего наехал на дерево. 44-летний мужчина погиб на месте до приезда Скорой помощи. 

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #псков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106423

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29760

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43911

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24905

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9370
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

        Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

        12:00   2 Октября 2017
        694
        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        7:54   2 Октября 2017
        465
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        14941
        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        21:46   1 Октября 2017
        4056