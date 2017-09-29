Грузовой автомобиль полностью парализовал движение в центре Пскова

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Псков, 29 сентября. Сломавшийся грузовой автомобиль заблокировал движение на перекрестке улиц Максима Горького и Розы Люксембург в Пскове. Об этом сообщает интернет-издание «Псковская лента новостей».

По данным издания, вышедший из строя грузовой автомобиль находится на перекрестке улиц Максима Горького и Розы Люксембург, в результате чего полностью парализовано движение в сторону Дамбы. При этом движение заблокировано в обе стороны.

Стоит отметить, что минувшим утром в Пскове произошла крупная авария. На Ольгинском мосту три иномарки не поделили дорогу в результате чего произошло ДТП.