Стало известно, когда начнут давать тепло в жилые дома в Псковской области

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Псков, 29 сентября. Власти Псковской области приняли решение начать подачу тепловой энергии в жилые дома со 2-го октября. К 7-му октября этот процесс будет завершен. Об этом сообщил в беседе с журналистами начальник государственного комитета региона по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству даты начала и завершения отопительного сезона определяются органами местного самоуправления. При этом на социальных объектах тепло появилось уже в сентябре.

Ранее сообщалось о снижении уровня подростковой преступности в Псковской области.