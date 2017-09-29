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Стало известно, когда начнут давать тепло в жилые дома в Псковской области
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    Стало известно, когда начнут давать тепло в жилые дома в Псковской области

    21:47  29 Сентября 2017  /обновлено: 22:07  29 Сентября 2017
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    Стало известно, когда начнут давать тепло в жилые дома в Псковской области

    Псков, 29 сентября. Власти Псковской области приняли решение начать подачу тепловой энергии в жилые дома со 2-го октября. К 7-му октября этот процесс будет завершен. Об этом сообщил в беседе с журналистами начальник государственного комитета региона по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

    Следует отметить, что согласно действующему законодательству даты начала и завершения отопительного сезона определяются органами местного самоуправления. При этом на социальных объектах тепло появилось уже в сентябре.

    Ранее сообщалось о снижении уровня подростковой преступности в Псковской области.

    Автор: Сергей Свазовский
    #отопление #тепло #псковская область #жилые дома
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