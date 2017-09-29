Крупная авария произошла на Ольгинском мосту в Пскове

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Псков, 29 сентября. Утром в пятницу в Пскове произошла крупная авария. На Ольгинском мосту столкнулись три автомобиля.

«Ниссан», «Шевроле» и машина китайской марки не поделили дорогу, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев. Стало известно, что участники ДТП ехали в сторону центра города, с Рижского проспекта.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. В результате инцидента, на Рижском проспекте, улице Максима Горького и на мосту образовалась большая пробка. О жертвах и точных причинах происшествия информации пока нет.