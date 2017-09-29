В Пскове мошенники украли 46 тысяч рублей с банковской карты 

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Псков, 29 сентября. Представившись сотрудниками банка, злоумышленники списали с карты женщины крупную сумму.

Жительница Пскова пострадала стала жертвой интернет-мошенников. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 27 сентября женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они сообщили, что ее банковская карта заблокирована, и для решения этой проблемы необходимо уточнить данные карты.

Получив соответствующие сведения, мошенники списали с ее карты 46 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело