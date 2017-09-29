Центр Пскова перекроют из-за областной ярмарки

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Псков, 29 сентября. Центр города Пскова будет перекрыт в связи с проведением областной ярмарки в октябре.

Как говорится на сайте администрации областного центра, ограничения коснуться движения 14 октября.

С 6.00 до 17.00 нельзя будет проехать по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова и улице Советской от площади Ленина до улицы Детской.

Ранее сообщалось, что псковские власти хотят присвоить Дедовическому району звание «Край партизанской славы».