Житель Пскова украл из гардероба школы камеру видеонаблюдения

В Избранное

Псковская область, 28 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Пскова задержали мужчину, который украл камеру видеонаблюдения. Об этом сообщили в четверг представители областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел в районе улицы Леона Поземского. Согласно предварительным данным, 38-летний мужчина похитил камеру, которая была установлена в гардеробе школы. Однако его задержал экипаж вневедомственной охраны.

Напомним, ранее стало известно о том, что пенсионерка украла детский велосипед, в магазине в Симферополе.