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Житель Пскова украл из гардероба школы камеру видеонаблюдения
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    Житель Пскова украл из гардероба школы камеру видеонаблюдения

    20:52  28 Сентября 2017
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    Житель Пскова украл из гардероба школы камеру видеонаблюдения

    Псковская область, 28 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Пскова задержали мужчину, который украл камеру видеонаблюдения. Об этом сообщили в четверг представители областного управления Росгвардии.

    Инцидент произошел в районе улицы Леона Поземского. Согласно предварительным данным, 38-летний мужчина похитил камеру, которая была установлена в гардеробе школы. Однако его задержал экипаж вневедомственной охраны.

    Напомним, ранее стало известно о том, что пенсионерка украла детский велосипед, в магазине в Симферополе.

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    Автор: Алексей Громов
    #псков #камера
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