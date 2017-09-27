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Общество
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Мошенники-брокеры лишили жительницу Великих Лук более 150 тысяч рублей
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    Мошенники-брокеры лишили жительницу Великих Лук более 150 тысяч рублей

    18:06  27 Сентября 2017
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    Мошенники-брокеры лишили жительницу Великих Лук более 150 тысяч рублей

    Великие Луки, 27 сентября. Мошенники-брокеры похитили у жительницы Великих Лук 163 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

    Жительница Великих Лук обратилась в правоохранительные органы, сообщив о похищении у нее 163 тысяч рублей. Женщина объяснила, что решила попробовать свои силы в биржевых торгах в Интернете.

    После этого с предложением о помощи к ней обратились неизвестные люди, которые представились якобы брокерами. Люди из Сети оказались мошенниками.

    Мошенники-брокеры лишили жительницу Великих Лук более 150 тысяч рублей

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #кража #мошенники #биржа #великие луки #брокеры
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