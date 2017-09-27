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Псковские власти хотят присвоить Дедовическому району звание «Край партизанской славы»
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    Псковские власти хотят присвоить Дедовическому району звание «Край партизанской славы»

    16:54  27 Сентября 2017
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    Псковские власти хотят присвоить Дедовическому району звание «Край партизанской славы»

    Псков, 27 сентября. Дедовическому району Псковской области может быть присвоено звание «Край партизанской славы», сообщили в комитете по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного собрания.

    Проект регионального закона «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы» представила руководитель управления внутренней политики администрации области Оксана Иванова.

    Псковские власти хотят присвоить Дедовическому району звание «Край партизанской славы»

    Она подчеркнула, что с этой идеей выступили жители Дедовического района, которые обеспокоены вопросами сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, которые защищали район во время Великой Отечественной войны.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #псковская область #дедовический район #край партизанской славы
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