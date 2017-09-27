Псковские власти хотят присвоить Дедовическому району звание «Край партизанской славы»

В Избранное

Псков, 27 сентября. Дедовическому району Псковской области может быть присвоено звание «Край партизанской славы», сообщили в комитете по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного собрания.

Проект регионального закона «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы» представила руководитель управления внутренней политики администрации области Оксана Иванова.

Она подчеркнула, что с этой идеей выступили жители Дедовического района, которые обеспокоены вопросами сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, которые защищали район во время Великой Отечественной войны.