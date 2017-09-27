Псковские власти объявили карантин в Великолукском районе

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Псков, 27 сентября. Карантинный режим по повилике введен в Великолукском районе Псковской области, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы проверили карантинные фитосанитарные обследования территории северо-западнее деревни Кислово, вдоль дороги Русаново – Крутоовраг, которая принадлежит ООО «Зеленая лига». Там был выявлен очаг сорного растения – повилики клеверной. В выделенном районе площадью 18 гектар введен карантин.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на юге Киргизии. Симптомы сибирской язвы выявлены у трех человек. На территории Ат-Башского района Нарынской области введен карантин.