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Псковские власти заявили о снижении подростковой преступности в области
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    Псковские власти заявили о снижении подростковой преступности в области

    11:57  27 Сентября 2017
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    Псковские власти заявили о снижении подростковой преступности в области

    Псков, 27 сентября. Число преступлений, связанных с оборотом наркотиков, снизилось среди псковских подростков, заявили в пресс-службе администрации Псковской области.

    По данным псковских властей, с января этого года было было зафиксировано всего два преступления, связанных с оборотом наркотиков среди молодежи. Кроме того, не зафиксировано ни одного случая наркотического опьянения среди несовершеннолетних.

    За восемь месяцев правоохранительные органы региона выявили 2,4 тысячи административных нарушений среди молодежи. На учете полиции находятся 479 псковских подростка.

    Псковские власти заявили о снижении подростковой преступности в области

    Власти региона обратили внимание, что с начала этого года в Псковской области сократилось количество преступлений, которые совершают подростки.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #подростки #преступления #псковская область
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