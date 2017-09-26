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Житель Псковской области до смерти забил молотком знакомую и спрятал труп в подвале
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    Житель Псковской области до смерти забил молотком знакомую и спрятал труп в подвале

    11:14  26 Сентября 2017
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    Житель Псковской области до смерти забил молотком знакомую и спрятал труп в подвале

    Псков, 26 сентября. Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Дновского района, которого ранее обвинили в жестоком убийстве, и приговорил к девяти годам тюрьмы. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре Псковской области. 

    По имеющимся данным, пьяный мужчина находился дома со своей знакомой. Внезапно между ними возник конфликт, который завершился трагедией.

    Обвиняемый не менее четырех раз ударил женщину молотком, в результате чего она скончалась.

    Житель Псковской области до смерти забил молотком знакомую и спрятал труп в подвале

    После этого мужчина спрятал труп женщины в подвале нежилого дома. 

    Суд принял решение отправить обвиняемого в тюрьму сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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    Автор: Дана Балан
    #суд #убийство #псков #молоток
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