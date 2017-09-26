Житель Псковской области до смерти забил молотком знакомую и спрятал труп в подвале

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Псков, 26 сентября. Суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Дновского района, которого ранее обвинили в жестоком убийстве, и приговорил к девяти годам тюрьмы. Об этом во вторник сообщили в прокуратуре Псковской области.

По имеющимся данным, пьяный мужчина находился дома со своей знакомой. Внезапно между ними возник конфликт, который завершился трагедией.

Обвиняемый не менее четырех раз ударил женщину молотком, в результате чего она скончалась.

После этого мужчина спрятал труп женщины в подвале нежилого дома.

Суд принял решение отправить обвиняемого в тюрьму сроком на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.