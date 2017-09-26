Полиция Великих Лук разыскивает пропавшую женщину, недавно вышедшую из тюрьмы

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Великие Луки, 26 сентября. Областное управление МВД по городу Великие Луки ведет розыск Любови Латышевой, которая недавно освободилась из тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По их данным, Любовь Латышева, 1989 года рождения, которая недавно освободилась из мест лишения свободы, утратила связь с родственниками.

В правоохранительных органах полагают, что с февраля 2017 года она может жить на различных съемных квартирах в Великих Луках. ОМВД города призывает всех граждан, имеющих сведения о Латышевой, связаться с ведомством.