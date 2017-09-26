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Полиция Великих Лук разыскивает пропавшую женщину, недавно вышедшую из тюрьмы
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    Полиция Великих Лук разыскивает пропавшую женщину, недавно вышедшую из тюрьмы

    1:57  26 Сентября 2017
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    Полиция Великих Лук разыскивает пропавшую женщину, недавно вышедшую из тюрьмы

    Великие Луки, 26 сентября. Областное управление МВД по городу Великие Луки ведет розыск Любови Латышевой, которая недавно освободилась из тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    По их данным, Любовь Латышева, 1989 года рождения, которая недавно освободилась из мест лишения свободы, утратила связь с родственниками.

    В правоохранительных органах полагают, что с февраля 2017 года она может жить на различных съемных квартирах в Великих Луках.  ОМВД города призывает всех граждан, имеющих сведения о Латышевой, связаться с ведомством.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #псков #великие луки #латышева
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