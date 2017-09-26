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Житель Пскова снял 50 тысяч рублей с чужой карты, найденной на улице
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    Житель Пскова снял 50 тысяч рублей с чужой карты, найденной на улице

    1:40  26 Сентября 2017
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    Житель Пскова снял 50 тысяч рублей с чужой карты, найденной на улице

    Псков, 26 сентября. Пресс-служба УМВД РФ по Псковской области сообщила, что сотрудники полиции задержали жителя Пскова, похитившего с чужой банковской карты 50 тысяч рублей.

    По данным ведомства, 19-летний горожанин нашел во дворе потерянную барсетку, в которой были смартфон, деньги и банковская карта. Злоумышленник воспользовался картой и снял с нее наличные.

    Сотрудникам полиции быстро удалось установить личность подозреваемого. Уже через пару дней он был задержан.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Отмечается, что задержанный не впервые привлекается к уголовной ответственности.

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    Автор: Ирина Новикова
    #кража #псков #банковская карта
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