Житель Пскова снял 50 тысяч рублей с чужой карты, найденной на улице

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Псков, 26 сентября. Пресс-служба УМВД РФ по Псковской области сообщила, что сотрудники полиции задержали жителя Пскова, похитившего с чужой банковской карты 50 тысяч рублей.

По данным ведомства, 19-летний горожанин нашел во дворе потерянную барсетку, в которой были смартфон, деньги и банковская карта. Злоумышленник воспользовался картой и снял с нее наличные.

Сотрудникам полиции быстро удалось установить личность подозреваемого. Уже через пару дней он был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Отмечается, что задержанный не впервые привлекается к уголовной ответственности.