Удар ножом в ягодицу стал смертельным для жителя Псковской области

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Псковская область, 25 сентября. В одной из квартир города Великие Луки обнаружено тело 44-летнего мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Псковской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 24 сентября. Между 52-летней женщиной и ее сожителем произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и ударила мужчину в ягодицу, повредив бедренную артерию. Мужчина скончался на месте от обильной кровопотери.

К настоящему моменту подозреваемая задержана. Сотрудники СК проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.